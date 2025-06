Diabete con una nuova metodica possibile un risparmio di 7 milioni

Una scoperta rivoluzionaria apre nuove prospettive nella gestione del diabete: una metodica innovativa potrebbe far risparmiare fino a 7 milioni di euro nella regione, senza compromettere la qualità delle cure. I risultati di uno studio presentato a Liverpool dal dottor Alberto Piatti, responsabile dell’oculistica territoriale dell’ASL TO5, in collaborazione con Ires Piemonte, rappresentano un passo avanti decisivo per migliorare la prevenzione e la tutela della salute dei pazienti diabetici.

Una metodica che se fosse applicata a tutta la popolazione diabetica nella regione permetterebbe di risparmiare sette milioni di euro senza compromettere la qualità del servizio. Questo dicono i risultati di uno studio, in materia di complicazioni oculari legate al diabete, che il dottor Alberto Piatti, responsabile dell’oculistica territoriale dell’Asl To5, in collaborazione con Ires Piemonte, hanno presentato a Liverpool in occasione del 35o meeting Easdec (European association of diabetic eye complication). È stato analizzato il rapporto costo-efficacia di uno screening compiuto su 3.635 pazienti: secondo gli specialisti dell’Asl To5, la metodica con retinografia digitale, eseguita nei centri di diabetologia e distrettuali con telerefertazione, “ha dimostrato un cost-saving di circa 100mila euro rispetto al tradizionale esame del fondus oculi eseguito dal medico oculista”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

