Una settimana fa, i giardini del Quirinale si sono animati con il tradizionale ricevimento del 2 Giugno, un evento che ha visto il coinvolgimento di quasi tutto il Parlamento, tra applausi e conversazioni informali. Tra politici di maggioranza e opposizione, si sono scambiati commenti su temi caldi come Di Maio a Trastevere, Zaia sul trattore, Nardella e la bistecca, riflettendo le diverse sfumature della scena politica italiana. Ma cosa ci riserva questa settimana?

Una settimana fa mezzo Parlamento affollava i giardini del Quirinale per il ricevimento del 2 Giugno, curato in grande stile dallo staff presidenziale. Il governo era quasi al gran completo, folta anche la delegazione dell'opposizione con la segretaria Pd Elly Schlein in tailleur pantalone verde salvia leggermente "a zampa" e il duo Bonelli-Fratoianni con rispettive consorti attovagliati di fronte al ricco buffet cucinato dai ragazzi di alcuni istituti alberghieri. Il leader M5S Conte non c'era, mentre per l'occasione si è rivisto l'ex grillino Luigi Di Maio mano nella mano con la sua Alessia, raggianti per il battesimo del piccolo Gabriel, il loro secondogenito, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.