Di giorno parco divertimenti di notte labirinto infestato Nasce a Fiabilandia il primo Horror Park d’Italia | le date

Preparati a vivere un’esperienza unica nel suo genere: di giorno, il parco divertimenti di Fiabilandia sarà il luogo ideale per risate e avventure in famiglia, ma di notte si trasforma nel primo horror park d’Italia. Un labirinto infestato, popolato da presenze inquietanti, ti aspetta il 25 e 26 luglio a Rivazzurra. Sei pronto a sfidare le paure più profonde? Non perdere questa occasione di emozioni indimenticabili!

Di giorno il classico parco divertimenti dove bambini e adolescenti potranno scatenarsi, di notte un labirinto horror costellato di presenze e creature inquietanti con cui fare i conti. L'appuntamento è per venerdì 25 e sabato 26 luglio presso il parco divertimenti di Fiabilandia, a Rivazzurra.

