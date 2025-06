Detenuti sorpresi a distillare alcol clandestinamente | disordini nel carcere di Porto Azzurro

Un'onda di tensione scuote il carcere di Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba, dove alcuni detenuti stranieri hanno provocato disordini e sono stati sorpresi a distillare alcol clandestino. La situazione, critica per ore, si è finalmente placata, ma mette in luce le criticità del sistema penitenziario. È fondamentale intervenire con decisione per garantire sicurezza e legalità all’interno delle mura carcerarie.

PORTO AZZURRO – Altissima tensione nel carcere di Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba, dove si sono registrati violenti disordini da parte di alcuni dei detenuti, prevalentemente stranieri. “La situazione è stata per ore molto grave ma ora per fortuna è rientrata – denuncia Francesco Olivieri, segretario per la Toscana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – Il 5 giugno nella casa di reclusione di Porto Azzurro, si è verificato un grave episodio, purtroppo ampiamente prevedibile: una sommossa è stata scatenata da alcuni detenuti di origine magrebina, con la complicità di un detenuto italiano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

