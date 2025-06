Detenuti e operatori penitenziari in campo Il triangolare in carcere

Una mattinata all'insegna dello sport e dell’inclusione, dove detenuti e operatori penitenziari hanno condiviso un momento di solidarietà e rispetto. Sul campo da calcio del carcere di Frosinone, si è svolto il triangolare tra i detenuti, gli operatori e l'Under 19 del Valmontone Calcio, dimostrando come lo sport possa essere un ponte per ricostruire relazioni positive e promuovere valori di comunità. È stato un esempio di come lo sport possa superare barriere e creare nuove opportunità.

