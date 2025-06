Depressione contagiosa | i batteri della bocca potrebbero influenzare l' umore del partner

Hai mai pensato che il sorriso del tuo partner potrebbe nascondere più di quanto sembri? Nuove ricerche suggeriscono che i batteri presenti nella bocca potrebbero avere un ruolo sorprendente nel trasmettere emozioni negative come ansia e depressione. Uno studio su 1.740 coppie apre una finestra affascinante sul legame tra microbioma orale e benessere emotivo, rivelando che la salute orale potrebbe influenzare non solo il corpo, ma anche l’umore di chi ci sta accanto.

Uno studio su 1.740 coppie rivela un possibile ruolo del microbioma orale nella trasmissione di ansia e depressione.

Uno studio recente condotto su 1.740 coppie rivela un possibile ruolo del microbioma orale nella trasmissione di ansia e depressione tra i partner.

La depressione potrebbe essere "contagiosa" tra partner? Uno studio suggerisce che i sintomi di depressione e ansia, e persino il microbioma orale, possono diventare più simili tra partner nel tempo.