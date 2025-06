Denisa è stata decapitata le contraddizioni di Vasile | s’indaga su 5 donne sparite

In un'Italia che si confronta con storie di omicidi e misteri irrisolti, il caso di Vasile Frumuzache emerge come un inquietante esempio di contraddizioni e segreti sepolti. La sua detenzione, confermata dal gip di Prato, si intreccia con i drammi delle donne scomparse e con le sfide di una comunità che chiede giustizia. Ma cosa si nasconde dietro questa vicenda? E quale verità emergerà tra le ombre di Prato?

Prato, 8 giugno 2025 – Resta in carcere il killer delle escort. Lo ha deciso ieri il gip di Prato Francesca Del Vecchio che ha convalidato l' arresto e disposto la detenzione in carcere per Vasile Frumuzache, romeno di 32 anni, padre di famiglia e guardia giurata, accusato dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere di Maria Denisa Paun e Ana Maria Andrei, entrambe prostitute romene. Il killer di Ana e Denisa. Aggredito in carcere. S'indaga su altre scomparse Pericolo di fuga e reiterazione del reato le motivazioni con cui il giudice ha confermato l'arresto abbracciando in pieno la ricostruzione fatta dalla procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli.