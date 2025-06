Denisa decapitata con un fendente Bugie nella ricostruzione del killer Arresto convalidato in carcere

L'autopsia di Maria Denisa Paun rivela un quadro agghiacciante: la vittima è stata decapitata con un fendente netto, probabilmente con un'arma pesante come un'ascia, contraddicendo le precedenti affermazioni del suo assassino, Vasile Frumuzache. I dettagli raccapriccianti emergono dalla ricostruzione, che conferma la brutalità di un gesto che ha sconvolto l'intera comunità. La verità sul delitto si fa sempre più chiara, mentre il sospettato resta in cella in attesa di ulteriori sviluppi.

Maria Denisa Paun è stata decapitata con un fendente netto, forse con un’ascia o una mannaia e non certamente con dei "coltellini" come sostenuto dal suo assassino, Vasile Frumuzache (per il quale ieri il gip ha convalidato l’arresto in carcere). E’ il particolare raccapricciante che emerge dall’autopsia sul cadavere della escort romena di 30 anni sparita dalla camera del residence Ferrucci la notte fra il 15 e il 16 maggio. L’esame autoptico è stato svolto ieri mattina dal medico legale Luciana Sonnellini a Pistoia. All’accertamento tecnico hanno partecipato i consulenti delle parti, quello della difesa di Frumuzache, assistito dall’avvocato Diego Capano, e della parte civile, la mamma di Denisa, Maria Cristina Paun, assistita dall’avvocato Marianna De Simone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Denisa decapitata con un fendente. Bugie nella ricostruzione del killer. Arresto convalidato in carcere

