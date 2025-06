Dembelé | Donnarumma prima della finale Champions ci ha scritto messaggi in tutte le lingue per motivarci

Prima della finale di Champions, Gigio Donnarumma ha dimostrato di essere molto più di un portiere: con messaggi nelle lingue di tutti i compagni, ha infuso coraggio e determinazione nel gruppo del PSG. Ousmane Dembelé ne ha raccontato il gesto in un’intervista a France Football, sottolineando come le parole di Donnarumma abbiano acceso la voglia di vincere. Un esempio di leadership che fa la differenza sul campo.

Ousmane Dembelé, in un’intervista a France Football, ha raccontato di un bel gesto fatto da Gigio Donnarumma ai suoi compagni di squadra del Psg prima della finale di Champions contro l’Inter. Dembelé: «Donnarumma ci ha scritto delle lettere nelle nostre lingue per motivarci». L’esterno ex Barcellona ha spiegato che, sul pullman per arrivare all’Allianz Arena di Monaco, il portiere e capitano della Nazionale italiana ha motivato tutti i suoi compagni con un gesto singolare: « Donnarumma ha scritto messaggi a tutti i giocatori e a tutto lo staff, descrivendo tutto ciò che abbiamo fatto in questa stagione per motivarci; è stato eccezionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it