Delpini a Limbiate per i 90 anni della chiesa e al Corberi

L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha fatto ritorno a Limbiate per celebrare un importante traguardo: i 90 anni della Chiesa di San Giorgio e l'inaugurazione del nuovo Corberi. Un momento di grande festa e riflessione, che ha unito fede e comunità in un gesto di vicinanza e speranza. Prima di celebrare la Santa Messa delle 18, Delpini si è recato all’ospedale Corberi, testimonianza concreta dell’impegno pastorale del nostro vescovo.

