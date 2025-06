Delitto Garlasco Bruzzone parla dell’arma del delitto E c’è un dato inquietante | distrutte le prove?

Il caso di Garlasco torna sotto i riflettori, con la nota criminologa che analizza l’arma del delitto e svela un dato inquietante: alcune prove cruciali sono state misteriosamente distrutte. Tra sospetti e inchieste ancora aperte, emergono anche i reperti legati all’impronta e alle tracce di DNA di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. Il mistero si infittisce, lasciando il pubblico in attesa di nuove risposte.

La nota criminologa torna a parlare e spiegare il suo punto di vista, ma allo stesso tempo si fa un gran parlare di alcuni reperti che non si trovano Il caso va avanti. E le indagini non si fermano anzi proseguono senza sosta, anche se ci sono alcune situazioni che devono essere ancora chiarite, come i reperti legati all'impronta e alle tracce del Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi, prove importanti che sono tornate alle ribalta da mesi, ma ci sono alcune ipotesi da definire.

