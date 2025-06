Delfino partorisce con l’aiuto di un’altra mamma allo zoo di Chicago | il video della nascita

Un momento straordinario ha illuminato lo zoo di Chicago: il parto di un delfino tursiope, assistito dall’affettuosa presenza di un’altra mamma. La scena, intensa e toccante, è stata catturata in un video che testimonia l’amore e la cura tra questi mammiferi marini. Un evento che ricorda quanto la natura sia sorprendente e meravigliosa, capace di emozionare anche i più scettici. Scopriamo insieme questa dolce nascita che ha commosso il mondo intero.

Sabato mattina presto, 7 giugno, un delfino tursiope dello zoo di Chicago ha dato alla luce un piccolo con l’aiuto di un’altra mamma, in un parto riuscito perfettamente e ripreso in video dal personale dello zoo. Il piccolo delfino è nato sabato mattina presto allo zoo Brookfield di Chicago, mentre un team di veterinari monitorava e incoraggiava la mamma, che ha 38 anni e si chiama Allie. “Spingi, spingi, spingi”, si sente gridare un osservatore nel video diffuso sabato dallo zoo, mentre Allie nuota nella vasca con la piccola pinna caudale del piccolo che spunta sotto di lei. Poi il piccolo si libera e istintivamente si lancia verso la superficie della piscina per il suo primo respiro. 🔗 Leggi su Lapresse.it