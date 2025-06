Delfinato da impazzire | Pogacar batte in volata Vingegaard Van der Poel ed Evenepoel

Il Delfinato infiamma gli animi degli appassionati: Pogacar sorprende tutti, battendo in volata Vingegaard, Van der Poel ed Evenepoel. La sfida continua domani con la seconda tappa, Prémilhat-Issoire, 204,6 km di pura adrenalina, culminando in un finale esplosivo simile a quello di oggi: uno strappo di 810 metri al 4,3% a soli 5 km dal traguardo. La corsa è appena iniziata, e le emozioni sono garantite!

Domani seconda tappa, Prémilhat-Issoire, 204,6 km, con un finale simile a quello di oggi: strappo di 810 metri al 4,3% a 5 km dal traguardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Delfinato da impazzire: Pogacar batte in volata Vingegaard, Van der Poel ed Evenepoel

In questa notizia si parla di: Delfinato Impazzire Pogacar Batte

Delfinato da impazzire: Pogacar batte in volata Vingegaard, Van der Poel ed Evenepoel - Domani seconda tappa, Prémilhat-Issoire, 204,6 km, con un finale simile a quello di oggi: strappo di 810 metri al 4,3% a 5 km dal traguardo ... Scrive gazzetta.it

IL DELFINATO PARTE COL BOTTO! POGACAR BATTE ALLO SPRINT VINGEGAARD, MVDP, EVENEPOEL E STEWART - Assolo di Lorenzo Massimo Ghelfi al Gran Premio Inter Club Ponchiera per allievi che si è svolto a Sondrio in Valtellina. Il milanese del Pedale Casalese Armofer, al primo centro stagionale, ha ... Riporta tuttobiciweb.it

Tadej Pogacar batte Jonas Vingegaard in volata sul traguardo di Montlucon in un finale di tappa folle: solo terzo Mathieu van der Poel - CICLISMO, CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ - Il campione del mondo batte in un finale folle il danese. Doveva essere volata di gruppo e invece lo sprint è tra i big. Riporta eurosport.it