Degrado sul Lungomare Belli | La nostra amata città terra dei Barbari

Il degrado sul lungomare di Belli, simbolo della nostra amata città terra dei barbari, solleva preoccupazioni crescenti tra cittadini e amministratori. La spiaggia libera, un patrimonio prezioso, appare abbandonata e trascurata, mentre il silenzio del sindaco Lavanga sull’argomento alimenta le polemiche. La mancata attuazione del Piano Spiaggia rappresenta una ferita aperta: è giunto il momento di agire per restituire dignità e bellezza al nostro mare.

Spiaggia libera, argomento affliggente per la nostra amata città. Mai attuato il Piano Spiaggia e il sindaco Lavanga tace di fronte questa tematica”. Sono le parole del dirigente di Fratelli d’Italia Antonio Belli sull’abbandono dell’idea dell’attuazione di un Piano Spiaggia e il degrado. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Degrado sul Lungomare, Belli: "La nostra amata città terra dei Barbari"

