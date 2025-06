Decreto Sicurezza Cavandoli | Basta ideologie

scandalo, dimostrando ancora una volta il loro disinteresse per le vere priorità del Paese. È ora di mettere da parte le polemiche ideologiche e lavorare insieme per garantire sicurezza e stabilità a tutti gli italiani.

“Il Decreto Sicurezza è legge. Un provvedimento atteso, concreto, che rafforza la legalità, tutela le forze dell’ordine e protegge i cittadini onesti. Ma invece di confrontarsi sui contenuti, le opposizioni hanno preferito inscenare proteste teatrali in Senato, sedendosi per terra e gridando allo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Decreto Sicurezza, Cavandoli: "Basta ideologie"

In questa notizia si parla di: Decreto Sicurezza Cavandoli Basta

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

DL Sicurezza, Cavandoli (Lega): primo ok da Camera, tuteliamo forze dell'ordine e cittadini - (ASI) Roma – "Dall'aula della Camera dei Deputati arriva il primo ok per la conversione in legge del Decreto Sicurezza varato dal Governo. L'obiettivo principale è tutelare gli agenti delle Forze dell ... Lo riporta agenziastampaitalia.it

Sinistra a terra, la strana protesta contro il Decreto Sicurezza. Parapiglia in Senato - Il Parlamento trasformato in un saloon modello far west. Urla, minacce e scenette a metà tra il comico, il drammatico e il grottesco. La ... Da iltempo.it

Scontri in piazza contro il decreto sicurezza. Oggi la fiducia. Meloni: “Torna la legalità” - ROMA. L’iter di conversione in legge del Decreto sicurezza, su cui il governo, con il ministro Matteo Piantedosi, ha posto la fiducia, scatena l’indignazione delle opposizioni. E la reazione di piazza ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it