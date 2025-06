debito azzerato il comune estingue i mutui

Il Comune di [Nome Città] compie un grande passo verso la sostenibilità finanziaria: con l’azzeramento dei mutui, il sindaco Emanuele Pozzoli annuncia l’intenzione di estinguere anticipatamente le obbligazioni assunte in passato. Questa decisione, che sarà portata in Consiglio comunale, rappresenta un segnale forte di responsabilità e pianificazione strategica per un futuro più solido, promuovendo investimenti e servizi migliori per i cittadini.

Il sindaco Emanuele Pozzoli annuncia che sarà portata in Consiglio comunale per l’approvazione – con conseguente variazione al bilancio – la decisione della Giunta di estinguere anticipatamente tutti i mutui a carico dell’ente pubblico accesi in passato. Tre, legati al rifacimento della pista di atletica del centro sportivo di via De Gasperi (terminato nei mesi scorsi), all’ampliamento della scuola primaria Don Gnocchi e al rinnovo del Municipio. "Un esborso di un milione e 200mila euro - spiega orgoglioso - a cui addizionare 37mila euro di spese di estinzione, coperto in massima parte dalla porzione libera dell’avanzo di amministrazione 2024 – pari a 2 milioni e 872mila euro, che scenderà a circa un milione e 600mila euro – e per i rimanenti 26mila e 800 dal 10 per cento (percentuale stabilita dalla legge) delle entrate dovute alle alienazioni perfezionate nei mesi scorsi dell’ex scuola dell’infanzia di via De Amicis a Valle Guidino e di una delle due aree verdi di via Cesare Pavese a Vergo Zoccorino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it