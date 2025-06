De Vecchi | Ero l' avvocato del Diavolo ma nel derby feci il miracolo in 9 minuti

Da avvocato del diavolo a protagonista indiscusso del calcio: in soli 9 minuti ho scritto la mia leggenda nel derby, mentre studiavo Legge e conquistavo il decimo scudetto del Milan. La mia passione per il pallone nasceva da un'osservazione attenta di grandi campioni come Baresi e Liedholm, autentici pionieri. Un viaggio tra talento, determinazione e passione che ha segnato un’epoca irripetibile del calcio italiano.

Studiava Legge, ha conquistato il decimo scudetto del Milan: "Ho visto nascere Baresi, mai visto uno così. Liedholm era moderno, e in spogliatoio diceva cose incredibili". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Vecchi: "Ero l'avvocato del Diavolo, ma nel derby feci il miracolo in 9 minuti"

