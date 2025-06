De Grandis | Italia? Quelli dell’Inter evaporati! Acerbi e Spalletti…

In questo momento, la debacle della Nazionale di Spalletti sembra rispecchiare le difficoltà dell’Inter, con giocatori stanchi e appesantiti dalle fatiche. Stefano De Grandis analizza come il calo di performance dei nerazzurri abbia influito sulla squadra azzurra, evidenziando un collegamento diretto tra club e nazionale. La sfida contro la Moldova rappresenta un’occasione cruciale per risollevarsi e dimostrare che, nonostante le avversità, si può tornare a brillare.

De Grandis parla della Nazionale di Spalletti, dopo la disfatta in Norvegia. Tira in ballo anche i giocatori dell’Inter e le loro fatiche. IL CALO DELL’INTER HA INCISO SULLA DEBACLE DELLA NAZIONALE – Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, si esprime sulla crisi della Nazionale, che domani è obbligata al successo contro la Moldova. Le sue parole facendo un parallelismo con quanto successo in casa nerazzurra: « In questo momento la nazionale è una squadra di medio-livello. La squadra portante della nazionale è l’Inter, nella Nations League ha fatto bene l’Italia perché si appoggiava all’intelaiatura Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Grandis: «Italia? Quelli dell’Inter evaporati! Acerbi e Spalletti…»

In questa notizia si parla di: Grandis Inter Spalletti Italia

De Grandis: «Inter spaventata con la Lazio. Perso autorevolezza» - Stefano De Grandis analizza l’amara notte di San Siro, dove l’Inter si fa sfuggire l’opportunità di sorpassare il Napoli, pareggiando contro la Lazio.

Osservatorio Titoli. #norvegiaitalia #NORITA #Italia #Spalletti Partecipa alla discussione

De Grandis analizza: «Evaporata l’Inter, evaporata la Nazionale!» - De Grandis analizza la crisi della Nazionale, scaturita ieri dopo il KO con la Norvegia per 3-0. E al contempo fa un'associazione con l'Inter. - Leggi su Inter-News ... Segnala inter-news.it

Italia, si cambia? Ziliani: “Spalletti ha capito che crolla tutto e non vuole fare la fine di…” - Luciano Spalletti è sempre più in bilico sulla panchina della Nazionale. Paolo Ziliani commenta così il probabile addio del ct ... Secondo fcinter1908.it

Calcio, Spalletti: «Con sms Acerbi ha detto no all’Italia». Il difensore dell’Inter: «Non sto dove non sono voluto» - «Acerbi non ha risposto alla convocazione». Lo ha annunciato Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa a Coverciano dove l’Italia è radunata per preparare le gare di qualificazioni ai Mondiali c ... Lo riporta ilsole24ore.com