Il Milan punta forte su Maxime De Cuyper, giovane esterno belga in orbita rossonera. Senna Miangue, ex di Cagliari e Inter, ha espresso ottime parole sul suo talento, sottolineando le potenzialità di questo giovane promettente. Con l’entusiasmo del passato e le sue qualità già affinate, De Cuyper potrebbe essere la soluzione ideale per rinvigorire la rosa milanese. Il suo futuro a Milano si prospetta brillante: la Serie A lo aspetta con grandi aspettative.

Le parole di Senna Miangue, ex di Cagliari e Inter, su De Cuyper, esterno belga nel mirino del Milan come nuovo rinforzo Senna Miangue, ex calciatore di Cagliari e Inter ora al Cercle Bruges, ha parlato a Tuttosport di Maxime De Cuyper, obiettivo di mercato del Milan come sostituto di Theo Hernandez.

