De Bruyne-Napoli Romano annuncia | Accordo al 90% | Lui è entusiasta | ecco cosa manca per la firma

Il sogno di portare Kevin De Bruyne al Napoli sta per diventare realtà. Fabrizio Romano, esperto di mercato, svela che l'accordo è ormai alle battute finali: il belga sarebbe entusiasta di questa nuova avventura e manca solo qualche dettaglio per la firma ufficiale. L’attesa sta per terminare: il trasferimento del campione belga al Napoli sta per essere concluso, segnando un nuovo capitolo nella storia azzurra.

L'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli è sempre più vicino, anzi, è ormai alle "fasi finali". A dare gli ultimi, decisivi aggiornamenti è l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano che, nel corso della trasmissione "Dazn Transfer by Fabrizio Romano", ha delineato uno scenario di chiusura imminente per il colpo del secolo. "Il Napoli è vicino a Kevin De Bruyne. Più che vicino, direi che sono alle fasi finali di questa storia", ha esordito Romano, alimentando l'entusiasmo dei tifosi azzurri in attesa del via libera definitivo. "De Bruyne è entusiasta": ecco cosa manca per la firma. Ma cosa manca, nel concreto, per l'annuncio ufficiale? Secondo Fabrizio Romano, "praticamente solo l'approvazione definitiva dei contratti". 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Bruyne-Napoli, Romano annuncia: "Accordo al 90%"| "Lui è entusiasta": ecco cosa manca per la firma

In questa notizia si parla di: Romano Bruyne Napoli Annuncia

Romano: “In arrivo i legali di Kevin De Bruyne a Napoli” - Il celebre esperto di calciomercato, Romano, ha annunciato che i legali di Kevin De Bruyne stanno per arrivare a Napoli, confermando così la crescente possibilità che il talentuoso centrocampista belga possa unirsi al club partenopeo.

#DeBruyne, decisione sul futuro a breve. Romano annuncia: "Il #Napoli è pronto a chiudere l'affare" https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/De-Bruyne--decisione-sul-futuro-a-breve--Romano-annuncia---Il-Napoli-e-pronto-a-chiudere-l-affare--139890.as Partecipa alla discussione

Carlo Romano (@CarloRo79403302) Partecipa alla discussione

Romano: "De Bruyne è un giocatore del Napoli al 90%. Siamo alle fasi finali" - Kevin De Bruyne entusiasta di trasferirsi al Napoli: operazione quasi del tutto conclusa, mancano gli ultimi dettagli. Riporta msn.com

MERCATO - Romano: "De Bruyne-Napoli alle fasi finali, il belga è entusiasta di questa opportunità" - Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato dell'affare De Bruyne-Napoli nel corso di "DAZN Transfer by Fabrizio Romano: "Il Napoli è vicino a Kevin De Bruyne. Più che vicino, direi che siamo alle ... Secondo napolimagazine.com

De Bruyne-Napoli, Romano annuncia: "Avvocati già in città per completare l'operazione!" - Calciomercato Napoli, ultimissime notize sulla trattativa per Kevin De Bruyne dal giornalista Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube fa il punto della situazione. C'è un aggiornamento sulla tratt ... msn.com scrive