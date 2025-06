De Bruyne al Napoli tutto fatto!| Fissate le visite mediche | ecco quando firma e l' annuncio

Il calcio italiano si appresta a vivere un momento epocale: Kevin De Bruyne sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo aver concluso tutte le pratiche contrattuali e superato le visite mediche, l'annuncio che farà la storia del calciomercato partenopeo è ormai alle porte. La suspense è alle stelle: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, e il mondo azzurro aspetta con trepidazione di scoprire la data della firma.

È tutto pronto per l'annuncio che farà la storia del calciomercato del Napoli. Kevin De Bruyne sarà un nuovo giocatore azzurro. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, ogni aspetto contrattuale dell'operazione è stato definito e sistemato, incluso quello relativo ai diritti d'immagine che aveva richiesto qualche giorno in più di lavoro. Adesso non resta che attendere gli ultimi passi formali, con un conto alla rovescia che è ufficialmente partito. DS del Napoli Giovanni Manna durante una conferenza stampa Quando sarà ufficiale? Le date di visite mediche e firma. I tifosi non dovranno attendere molto.

