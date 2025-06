davide gottuso torna alla guida del forlì calcio a cinque per il campionato di c1

Il ritorno di Davide Gottuso sulla panchina del Forlì Calcio a Cinque segna una nuova entusiasmante svolta per il club biancorosso. Con la sua esperienza e passione, Gottuso guiderà la squadra nel prossimo campionato di C1, contribuendo anche allo sviluppo del settore giovanile con l’Under 19. Un investimento deciso che promette sorprese e successi futuri, consolidando il progetto di rilancio del calcio a cinque nella città di Forlì.

Davide Gottuso ritorna dalla prossima settimana sulla panchina del Forlì Calcio a Cinque. Il tecnico, forlivese classe 1978, sarà alla guida della squadra biancorossa nel prossimo campionato di C1 per collaborare anche con lo staff del quintetto Under 19, all’interno del progetto di rilancio del settore giovanile della società. Il diesse Massimo Conficconi commenta: "Ho voluto riportare Gottuso a Forlì considerandolo un tecnico di valore assoluto sia sotto il profilo tattico che tecnico. Conto sulla sua capacità di lavorare coi giovani per farli crescere. Siamo certi che, assieme al suo staff, il tecnico porterà avanti un lavoro darà i suoi frutti alla nostra crescita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net