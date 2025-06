David Juve | il canadese rimane nel mirino dei bianconeri ma i costi sono esorbitanti | nonostante sia una parametro zero chiede questo bonus alla firma!

David Juve, il canadese che fa gola ai bianconeri, continua a suscitare interesse nonostante il costo elevato. La sua volontà di ricevere un bonus alla firma mette in difficoltà la Juventus, pronta comunque a valutare l’opportunità . Con Vlahovic vicino all’addio, il suo profilo potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rinvigorire l’attacco. La questione resta aperta, ma senza un accordo sulla commissione, tutto potrebbe restare in sospeso.

David Juve: la società lo tiene in considerazione, ma l’attaccante vuole una commissione da capogiro! La richiesta. Come riportato dal Corriere dello Sport, Jonathan David è uno dei candidati per prendere il posto di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sembra prossimo alla cessione dopo la conclusione del Mondiale per Club: il Fenerbahce e il Milan sono pronte all’assalto. L’ex attaccante del Lille è un parametro zero, ma ha fatto una richiesta che difficilmente potrebbe essere soddisfatta: il centravanti vorrebbe ben 20 milioni di euro di bonus alla firma. La dirigenza della Juve  è avvisata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve: il canadese rimane nel mirino dei bianconeri, ma i costi sono esorbitanti: nonostante sia una parametro zero, chiede questo bonus alla firma!

