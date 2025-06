David Juve frenata improvvisa per il canadese | la dirigenza ha chiesto alla punta di pazientare! Ma c’è un motivo dietro questa scelta

In casa Juventus, il trasferimento di Jonathan David sembra aver subito una brusca frenata. La dirigenza bianconera ha chiesto all’attaccante canadese di pazientare, ma dietro questa decisione si nasconde un motivo importante. Cosa bolle in pentola per il futuro del talento del Lille? Scopriamo insieme le ultime novità e i retroscena che potrebbero rivoluzionare il mercato estivo della Juventus.

David Juve, frenata improvvisa per il canadese: la dirigenza bianconera gli ha chiesto di pazientare! Ma c’è un motivo preciso dietro questa scelta. Ci sono novità per quanto riguarda la situazione riguardante Jonathan David, attaccante che ha lasciato il Lille alla scadenza del suo contratto e nel mirino del calciomercato Juve per questa sessione estiva. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i bianconeri avrebbero chiesto al canadese di pazientare. Una frenata che risponde a una necessità: quella di prendere ulteriore tempo per capire quale sia il profilo più adatto per sostituire Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, frenata improvvisa per il canadese: la dirigenza ha chiesto alla punta di pazientare! Ma c’è un motivo dietro questa scelta

JUVE FRENATA DA VLAHOVIC E DALLA DIFESA