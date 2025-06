David Beckham diventa Sir e la moglie Victoria sarà Lady

In un traguardo speciale, David Beckham conquista il titolo di Sir, mentre la moglie Victoria sarà Lady, un riconoscimento che celebra non solo le loro carriere illustri ma anche il loro impegno civico. Il cinquantesimo compleanno di Beckham si rivela un momento di grande gioia e onore, sottolineato dall'affinità con re Carlo e dalla passione condivisa per l'ambiente, che rafforza il loro ruolo di modelli ispiratori in Italia e nel mondo.

L'ex calciatore avrebbe ricevuto la notizia del cavalierato in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Negli ultimi anni si è avvicinato molto a re Carlo, complice la comune passione per l'ambiente.

