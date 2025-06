Dave Filoni e il piano originale per Ahsoka Tano | la storia che non abbiamo mai visto

Scopri il piano originale di Dave Filoni per Ahsoka Tano, una versione della giovane padawan che avrebbe cambiato radicalmente il corso della saga di Star Wars. Prima che il personaggio diventasse un’icona amata dai fan, Filoni aveva in mente una storia ben diversa, lontana dai Jedi e da Anakin Skywalker. Un viaggio nel passato che rivela come la sua visione originale avrebbe potuto trasformare l’universo di Star Wars, lasciandoci con un’intensa domanda: cosa sarebbe stato se…?

Prima che Star Wars: The Clone Wars vedesse la luce, Dave Filoni aveva in mente un’origine molto diversa per Ahsoka Tano, lontana dai Jedi e da Anakin Skywalker. Quando Ahsoka Tano fece il suo debutto nel film animato Star Wars: The Clone Wars del 2008, fu accolta con scetticismo da parte dei fan. Ma nel tempo, è diventata una delle figure più amate dell’universo di Star Wars, passando da giovane padawan impulsiva a figura chiave nella saga, capace di camminare tra luci e ombre della Forza. Tuttavia, l’origine che conosciamo oggi non è quella che Dave Filoni, attuale Chief Creative Officer di Lucasfilm, aveva inizialmente immaginato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Dave Filoni e il piano originale per Ahsoka Tano: la storia che non abbiamo mai visto

