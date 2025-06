Dario Radaelli la passione per l’Inter e la trasferta amara a Monaco

Dario Radaelli, tifoso appassionato e fedele dell'Inter dal 1982, vive ogni partita come un'emozione irripetibile. La sua "nerazzurritudine" lo accompagna in ogni trasferta, trasformando ogni occasione in una festa di fede e passione. Tuttavia, l'ultima trasferta a Monaco si è conclusa con una delusione amara: il trofeo sfuggito all’ultimo istante. Un momento che testimonia quanto la passione per i colori nerazzurri sia intensa e coinvolgente, anche nei momenti più difficili...

La sua "nerazzurritudine" raggiunge livelli siderali. Dario Radaelli (nella foto), classe 1952, è abbonato all'Inter dal 1982. Per il tifoso di Villasanta, inoltre, ogni sfida esterna della sua beneamata è un'occasione per organizzare una bella trasferta. Si era pure attrezzato per gustarsi in diretta la finale di Coppa Italia. Aveva prenotato tutto. Peccato, però, che l'Inter all'atto conclusivo della manifestazione non sia approdata. Il trofeo tricolore, conteso da Bologna e Milan, è stato infine conquistato dalla squadra emiliana. "A Roma – precisa Dario – sono andato, ma la partita non l'ho vista.

