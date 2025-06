Danza flash mob sulla spiaggia di Santa Teresa | Un momento di pura emozione

grace e passione hanno incantato il pubblico, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. La danza si è fatta portatrice di emozioni intense, unendo spettatori e ballerine in un abbraccio di arte e spontaneità. Un evento che resterà nella memoria di tutti come esempio di creatività e spirito di comunità, dimostrando ancora una volta come la danza possa trasformare ogni spazio in un palcoscenico speciale.

La spiaggia di Santa Teresa si è trasformata ieri sera in un teatro a cielo aperto grazie al flash mob organizzato dalla scuola A.S.D. Salerno Danza, che ha celebrato la fine dell’anno accademico con un’esibizione a sorpresa. Protagoniste dell’iniziativa, le allieve di tutte le età, che con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Danza, flash mob sulla spiaggia di Santa Teresa: "Un momento di pura emozione"

In questa notizia si parla di: Danza Flash Spiaggia Santa

Danza, flash mob sulla spiaggia di Santa Teresa: "Un momento di pura emozione" - Le allieve della scuola Salerno Danza sorprendono il pubblico con una performance in riva al mare La spiaggia di Santa Teresa si è trasformata ieri sera in un teatro a cielo aperto grazie al flash mob ... Lo riporta salernotoday.it

Santa Teresa si accende con l'energia del ballo: flash mob a sorpresa della scuola Salerno Danza - Un'emozione senza pari ha pervaso ieri sera la spiaggia di Santa Teresa ieri, quando i tanti a passeggio per il lungomare di Salerno, sono stati letteralmente sorpresi e "travolti" dalla bellezza e da ... Riporta ilvescovado.it

Un flash mob a Santa Teresa: la magia della danza incontra nel cuore pulsante di Salerno - StampaUn’emozione senza pari ha pervaso ieri sera la spiaggia di Santa Teresa ieri, quando i tanti a passeggio per il lungomare di Salerno, sono stati letteralmente sorpresi e “travolti” dalla bellezz ... Segnala salernonotizie.it