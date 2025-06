Danni per il tornado di due anni fa Ecco i fondi per le opere pubbliche

Dopo il devastante tornado che ha colpito la nostra regione due anni fa, finalmente arrivano i fondi promessi per ricostruire e riparare i danni. Sono stati stanziati oltre 4 milioni di euro destinati a interventi pubblici nei comuni di Alfonsine, Fusignano e Ravenna, per un totale di 64 opere fondamentali. Un passo importante verso la rinascita, che dimostra come la solidarietà e l’impegno delle istituzioni possano fare la differenza.

Sono concentrati nei comuni di Alfonsine, Fusignano e Ravenna gli interventi ammessi in provincia al finanziamento pubblico stanziato dal governo a favore delle municipalitĂ colpite dal tornado del luglio 2023. Complessivamente le risorse destinate alla Regione ammontano a oltre 4 milioni di euro a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di 64 interventi. All’epoca, fra il 22 e il 27 luglio 2023 l’ondata di maltempo che provocò violentissime piogge, grandinate e raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari provocò danni ingenti in buona parte del territorio, nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Danni per il tornado di due anni fa. Ecco i fondi per le opere pubbliche

