Daniele Rugani e Michela Persico in crisi Antonella Elia si sposa la belvata ad Anna Pettinelli

Tra amori in bilico, matrimoni da celebrare e indiscrezioni che infiammano il gossip, questa settimana si presenta ricca di sorprese: da Daniele Rugani e Michela Persico in crisi a Antonella Elia pronta a dire “sì”, passando per le scottanti novità di Anna Pettinelli. E i protagonisti internazionali Dakota Johnson e Chris Martin? Scopriamo insieme tutte le notizie più calde e scintillanti che fanno tendenza nel mondo dello spettacolo!

La settimana dei gossip più bollenti vede protagonisti Dakota Johnson e Chris Martin, il difensore della Juventus e la moglie, Antonella Elisa e Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Daniele Rugani e Michela Persico in crisi, Antonella Elia si sposa, la "belvata" ad Anna Pettinelli

