Dangerous Chelsea star l’unico giocatore dell’Inghilterra a sfuggire alle critiche di Thomas Tuchel

Tra le luci e le ombre del calcio internazionale, un nome si distingue: l’unico giocatore di Chelsea a sfuggire alle critiche di Thomas Tuchel. In un contesto di tensione e aspettative, la sua figura ha catturato l’attenzione di appassionati e analisti. Per conoscere i dettagli di questa vicenda, vi proponiamo l’articolo completo, disponibile in inglese, che svela retroscena e punti di vista. Se volete cimentarvi con la lingua originale, trovate il link alla fine della lettura.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Thomas Tuchel alla sua conferenza stampa in Inghilterra (foto di Judit CartielGetty Images) Il manager dell’Inghilterra Thomas Tuchel non era chiaramente contento dei suoi giocatori dopo la vittoria per 1-0 sull’Andorra sabato sera. Harry Kane ha segnato il vincitore per i tre leoni, ma era tutt’altro che una prestazione convincente contro una debole opposizione. Tuchel è chiaramente consapevole che ci saranno test più difficili a venire, e ha colpito l’atteggiamento dei suoi giocatori in questo gioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Thomas Inghilterra Tuchel Dangerous

Thomas Tuchel debutta in Inghilterra con vittorie e gol, ma gli esperti inglesi non sono convinti - L'era di Thomas Tuchel come allenatore dell'Inghilterra è iniziata con due vittorie e cinque gol, ma contro rivali molto, molto più deboli: Albania e Lettonia (classificate 65 e 140 al mondo ... Come scrive msn.com

Thomas Tuchel, la scelta migliore per riportare l'Inghilterra a vincere: l'analisi di Eurosport UK - Nella giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre, la federcalcio inglese ha nominato Thomas Tuchel nuovo ct della nazionale a partire ... centrare la qualificazione ai Mondiali del 2026, dove ... eurosport.it scrive

Domani inizia il debutto di Thomas Tuchel come allenatore dell'Inghilterra: in palio la qualificazione ai Mondiali - Thomas Tuchel farà il suo debutto come allenatore dell'Inghilterra venerdì, cinque mesi dopo l'annuncio. Abbastanza tempo per calmare la polvere sulla polemica sull'assunzione di un allenatore ... Scrive msn.com

'WE PLAYED WITH FIRE! LIKE CUP GAME! DIDN'T SMELL THE DANGER!' | Thomas Tuchel | Andorra 0-1 England