Dall' ospedale gli comunicano la morte della madre arriva e sfascia il pronto Soccorso

Un dolore profondo e inaspettato, che ha scatenato una reazione violenta e incontrollata. È il tragico episodio di ieri al Vecchio Pellegrini, dove un uomo, appreso della morte della madre, ha perso il controllo, devastando il pronto soccorso. Un gesto estremo che scuote le fondamenta dell’umanità e ci invita a riflettere sulla fragilità emotiva e sulla necessità di supporto nei momenti di crisi.

Erano all'incirca le 18:30 di questa calda domenica di giugno quando un uomo si è presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, riferendo di essere stato informato telefonicamente dal personale sanitario del decesso della madre avvenuto in Triage. L'uomo ha manifestato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Dall'ospedale gli comunicano la morte della madre, arriva e sfascia il pronto Soccorso

