Dall’intelligenza artificiale ai tormenti di Majorana E c’è Veronesi con Ciabatti

Scopri come la poesia, tra intelligenza artificiale, tormenti di Majorana e voci di Veronesi e Ciabatti, si fa portatrice di umanità e speranza. La terza giornata di Seminare Idee prende il via alle 10 al Chiostro San Domenico con Giuseppe Conte, che ci ricorda il potere della parola in un mondo dominato dalla tecnocrazia. Un’occasione unica per riflettere sul valore di ciò che è umano, anche in tempi di crisi e innovazione.

La terza giornata di Seminare Idee prende avvio alle 10 al Chiostro San Domenico con "Poesia, al cuore dell'uomo", l'intervento del poeta e narratore Giuseppe Conte. In una società dominata dalla tecnocrazia capitalista, esiste un coraggio nella pratica poetica che, spesso umiliata e accantonata, continua a tener vivo tutto ciò che è umano, a dare voce e speranza all'anima. Alle 10.30, sempre al Chiostro San Domenico, l'attrice e attivista Sadaf Baghbani dialoga con la giornalista Cristina Giudici nell'incontro dal titolo "Il coraggio della disobbedienza". A seguire l'intervento musicale del rapper persiano Radin.

