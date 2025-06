Dall' incubo all' apoteosi | Matteo Dagasso e il Pescara volano in serie B

Dall’incubo all’apoteosi, Matteo Dagasso e il Pescara conquistano la promozione in Serie B! Dopo una finale mozzafiato contro la Ternana, vinta ai rigori, il club biancoazzurro celebra un traguardo storico. La gioia si diffuse anche a Sondalo, paese natale di Dagasso, testimoniando come passione e impegno possano trasformare sogni in realtà. Questo è il momento di scrivere un nuovo capitolo di successo per il calcio italiano.

Al termine di una serata dalle mille emozioni, il Pescara vola in serie B aggiudicandosi, dopo i calci di rigore la finale dei playoff contro la Ternana. Un successo festeggiato con grande gioia e trasporto anche a Sondalo, paese d'origine di Matteo Dagasso, giocatore proprio degli abruzzesi.

