Dalle promesse dello sport a cantanti e influencer | ecco i giovani famosi alla prova Maturità

Dalle promesse del mondo dello sport alle luci dei palcoscenici musicali e social, i giovani più famosi si preparano ad affrontare l’esame di maturità. Tra i 524 mila studenti in corsa, spiccano nomi come Andrea Antonelli, Sara Curtis, Chanel Totti e Andrea Arru, pronti a dimostrare che il loro talento può superare anche le sfide più impegnative. È il momento di scoprire come questi protagonisti affrontano la prova più importante della loro vita.

