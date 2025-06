Dall’amore nato al Grande Fratello alle nozze | la coppia vip finalmente marito e moglie

Dall’amore nato tra le telecamere del “Grande Fratello” alle nozze da sogno, la coppia vip dimostra che il vero amore può superare ogni aspettativa. Dopo aver affrontato scommesse e critiche, ora si uniscono in matrimonio, scrivendo un nuovo capitolo della loro storia. Un lieto fine che conferma come l’amore vero sfidi ogni previsione. Scopri come questa coppia ha coronato il loro sogno d’amore e cosa riserva il futuro.

Personaggi tv. – Erano in tanti a scommettere che l’idillio nato sotto le telecamere non avrebbe retto alla vita reale, invece i due ex gieffini hanno smentito tutti. Leggi anche: “Sanremo 2026” è stato rinviato: cosa sta succedendo Leggi anche: Cancellazioni in Rai, quali programmi chiudono e cosa sta succedendo . Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono convolati a nozze: hanno pronunciato il loro “sì” più atteso sabato 7 giugno 2025. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Dall’amore nato al “Grande Fratello” alle nozze: la coppia vip finalmente marito e moglie

