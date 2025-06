Dal teatro di figura alla magia scenica torna ' La settimana delle arti' dell' Officina Actuar

Dal teatro di figura alla magia scenica, torna con grande entusiasmo "La settimana delle arti" dell'Officina Actuar. Dal 16 al 20 giugno, questa quinta edizione riunisce talenti, creativitĂ e passione in un percorso culturale e formativo che nasce durante la pandemia per unire comunitĂ e ispirare. Un'occasione imperdibile per scoprire, imparare e lasciarsi incantare: preparatevi a vivere un'esperienza unica nel suo genere.

Da lunedì 16 a venerdì 20 giugno torna 'La settimana delle arti', la rassegna organizzata da Officina Teatrale Actuar, giunta con entusiasmo alla quinta edizione. Un progetto culturale e formativo nato in piena pandemia "per far trascorrere - racconta Sara Draghi - alcuni giorni di condivisione e.

