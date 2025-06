Dal rischio globale alla risposta italiana | il Forum Machiavelli rilancia il dibattito su Difesa e postura strategica

Dal rischio globale alla risposta italiana: il Forum Machiavelli rilancia il dibattito su difesa e postura strategica. L’epoca dei conflitti a bassa intensità e delle operazioni rapide sembra definitivamente archiviata, sostituita da un nuovo scenario di trincee, droni e competizione per risorse strategiche. In questo contesto, l’Italia è chiamata a interrogarsi con realismo: siamo pronti ad affrontare le minacce emergenti con mezzi, uomini e idee all’altezza del tempo? A riflettere su come rafforzare la nostra sicurezza nazionale e il ruolo nel mondo.

L’ epoca dei conflitti a bassa intensitĂ e delle operazioni rapide sembra definitivamente archiviata. Il ritorno delle trincee, la riscoperta della fanteria, l’impiego massiccio dei droni e la competizione per le materie prime strategiche ridisegnano la geografia militare globale. In questo scenario, l’Italia è chiamata a interrogarsi con realismo: siamo pronti ad affrontare le minacce emergenti con mezzi, uomini e idee all’altezza del tempo? A rispondere, l’ 11 giugno 2025, presso l’ UniversitĂ Link di Roma saranno gli esperti in occasione della quarta edizione del Forum Machiavelli Difesa. Un forum trasversale per pensare la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dal rischio globale alla risposta italiana: il Forum Machiavelli rilancia il dibattito su Difesa e postura strategica

