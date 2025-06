Dal mercatino dell' usato alle adozioni a distanza il progetto di Caritas e Ferrara Terzo Mondo

Dal cuore di Ferrara nasce un progetto che unisce solidarietà e speranza: il mercatino dell'usato, gestito in collaborazione tra Caritas e Ferrara Terzo Mondo, diventa uno strumento potente per sostenere famiglie in Etiopia e aiutare bambini di strada. Un'iniziativa che, partendo dal passato, guarda al futuro con impegno e passione. Un'opportunità concreta per fare la differenza: scopri come puoi contribuire anche tu.

Un progetto, nato dalla collaborazione fra Caritas e Ferrara Terzo Mondo, per tenere aperto un mercatino dell'usato con la finalità di sostenere nuclei familiari in Etiopia e assistere 'bambini di strada'. L'iniziativa che cronologicamente parte da lontano e al tempo stesso guarda in avanti, è. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dal mercatino dell'usato alle adozioni a distanza, il progetto di Caritas e Ferrara Terzo Mondo

In questa notizia si parla di: Mercatino Usato Progetto Caritas

Una seconda vita alle cose: al Noz torna Comenuovo market, il mercatino dell'usato - Al Noz torna Comenuovo Market, il mercatino dell'usato dedicato a dare una seconda vita agli oggetti.

Rimini, arriva il mercatino dell'usato 'viaggiante' ideato dalla Caritas - Si tratta di eventi che intendono mettere in ricircolo: curiosi capi vintage, abbigliamento usato in perfette ... una delle giovani responsabili Caritas del progetto – Ecologia e solidarietà ... Lo riporta altarimini.it

‘Cif’, mercatino dell’usato: fondi alla Caritas - Il Cif (Centro italiano femminile) provinciale di Pesaro-Urbino organizza, come nell’anno passato, un Mercatino dell’usato il cui ricavato sarà devoluto a favore ... Da ilrestodelcarlino.it

Mercatino Caritas, ecco l’abito sospeso - Nel punto vendita dell’usato di via Giusti prevista la possibilità di pagare in anticipo capi d’abbigliamento per chi non se lo può permettere Ma nel negozio non si affacciano solamente i bisognosi: . Riporta giornaletrentino.it