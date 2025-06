Dal Kop of Boulogne alle banlieu | Parigi brucia

Dal Kop of Boulogne alle banlieu, Parigi brucia di gioia e di tensione. Sabato scorso, il Paris Saint-Germain ha scritto la storia conquistando il suo primo titolo europeo, scatenando un’ondata di entusiasmo tra i tifosi di origine africana. Ma questa vittoria si è accompagnata anche a scene di devastazione e scontri nelle strade della capitale francese. Il bilancio, tra festeggiamenti e contrasti, riflette le complesse emozioni di un trionfo che va oltre il calcio.

Roma, 8 giu – Sabato scorso il Paris Saint-Germain si è laureato campione d’Europa per la prima volta nella sua storia. Ma, oltre ad essere indubbiamente in questo momento la miglior squadra del mondo, una cosa ha colpito: la netta predominanza di tifosi di origine africana (anche e soprattutto tra gli ultras, con tanto di donna velata in transenna) e le devastazioni avvenute a Parigi e in tutta la Francia durante i “festeggiamenti”. Il bilancio finale è di 2 morti, 192 feriti e 559 arresti. Mentre a Monaco di Baviera gli ultras in campo hanno cercato persino di rubare la Champions dalle mani dei giocatori, come nel finale del film Scuola di ladri! Sì, perché ormai il PSG è diventato la squadra ufficiosa degli immigrati africani in Europa di seconda e terza generazione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Dal Kop of Boulogne alle banlieu: Parigi brucia

