Dal fritto misto alle risate con Davide D' Urso | tre giorni di festa a Baldissero Torinese con la sagra Fricassé d' Baudisé

Preparatevi a vivere tre giorni all’insegna del gusto, della tradizione e tanto divertimento con la Sagra Fricassé d'Baudisé a Baldissero Torinese! Dal 13 al 15 giugno 2025, torna l’evento irresistibile che celebra il fritto misto tra risate, musica e sapori autentici. Questa edizione promette ancora più emozioni, iniziando venerdì sera con una serata speciale di pesce, DJ set e tantissime sorprese. Non manca altro: vi aspettiamo per un weekend da ricordare!

