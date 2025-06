Dakar 2026 il direttore Castera | Sogno Alonso Verstappen e Valentino Rossi

Dakar 2026 si preannuncia come un'edizione imperdibile, grazie alle parole del direttore David Castera. Durante la presentazione, ha svelato il suo sogno: accogliere tra i concorrenti campioni di fama mondiale come Alonso, Verstappen e Valentino Rossi. Un progetto ambizioso che promette di elevare l'evento a livello globale, unendo passione, talento e sfide mozzafiato. La sfida ora è trasformare questo sogno in realtà.

David Castera, a margine della presentazione dell'edizione 2026, analizza le novità regolamentari ed esprime il desiderio di poter inserire i due campioni di F1 e l'ex asso di MotoGP tra i partecipanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dakar 2026, il direttore Castera: "Sogno Alonso, Verstappen e Valentino Rossi"

