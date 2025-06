Dai lavori in via De Nicola a quelli in via Modigliani | nuovi cantieri a Firenze

A Firenze, i lavori stradali tra via Enrico De Nicola e via Modigliani rivoluzionano il traffico cittadino con interventi di ripristino e nuovi cantieri in avvio. Da domani, 9 giugno, si aprono cantieri strategici che miglioreranno le vie della cittĂ , garantendo una viabilitĂ piĂą efficiente e sicura. Scopri come questi interventi plasmeranno il volto di Firenze nei prossimi giorni e quali percorsi alternativi adottare per evitare disagi.

Firenze, 8 giugno 2025 – Sono diversi gli interventi stradali che partono a Firenze da domani, 9 giugno. Inizieranno il 9 giugno i lavori di ripristino della pavimentazione in via Enrico De Nicola  nel tratto tra Ponte Falcone e Ponte Borsellino. L’intervento sarĂ effettuato in orario notturno (22-6) e comporterĂ la chiusura della corsia di sinistra in ingresso cittĂ . Termine previsto 14 giugno. Percorso alternativo per raggiungere Ponte Borsellino: via De Nicola-largo Folon-via De Nicola-Ponte Paolo Borsellino. Proseguono i lavori di manutenzione della pista ciclabile in via Modigliani. Fino al 20 luglio previsto un restringimento tra via Altamura e via Torcicoda con senso unico verso via Pio Fedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dai lavori in via De Nicola a quelli in via Modigliani: nuovi cantieri a Firenze

