Dai campioni di hockey all' abbandono | Riaprire l' Agorà al più presto

Dai campioni di hockey all’abbandono, l’Agorà di Milano è pronta a tornare in pista. Con misure straordinarie e un impegno condiviso, si punta a riaprire al più presto il Palaghiaccio di via Ciclamini, garantendo sicurezza e ripresa delle attività sportive. Un passo importante per riaccendere la passione e restituire alla comunità uno spazio simbolo di sport e solidarietà. La rinascita è alle porte: ci siamo quasi!

Misure anche straordinarie per riaprire il palazzo del ghiaccio Agorà, in via Ciclamini a Milano, nel più breve tempo possibile, mettendolo al più presto in sicurezza. È il contenuto di un ordine del giorno approvato a larga maggioranza (con l'eslcusione di FdI), il 4 giugno, dal consiglio di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Dai campioni di hockey all'abbandono: "Riaprire l'Agorà al più presto"

In questa notizia si parla di: Riaprire Agorà Presto Campioni