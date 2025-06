Dagli spari alle polemiche | La zona rossa non serve

Dagli spari alle polemiche: a Rozzano, un episodio di cronaca nera ha riacceso il dibattito sulla sicurezza locale. Grazie all’intervento tempestivo dei militari e alle indagini rapide, il responsabile è stato fermato in poche ore, dimostrando l’efficacia delle forze dell’ordine. Tuttavia, la richiesta della Lega di potenziare la presenza dei Carabinieri riaccende il confronto sul ruolo della zona rossa e sulle strategie di prevenzione. La questione si fa sempre più urgente e complessa.

Siamo di fronte all’ennesimo brutto fatto di cronaca a Rozzano che, grazie alla rapiditĂ di intervento dei militari e alle indagini serrate, ha portato in poche ore all’individuazione e al fermo dell’autore della sparatoria e alla soluzione del caso. Questo però ha riacceso la polemica sulla questione sicurezza, se mai si era spenta. La Lega (il Comune è governato dal centrodestra) chiede una compagnia dei carabinieri a Rozzano e un commissariato di polizia per il Sud Milano. "Basta silenzio e ipocrisia: il problema Rozzano c’è e va affrontato ora": sono le parole di Domenico Anselmo, consigliere comunale della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dagli spari alle polemiche: "La zona rossa non serve"

