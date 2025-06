Da Trump-Musk alla guerra dei Leoni A destra si ruggiscono tutti addosso

Tra scontri epici e rivalità famigliari, il panorama politico e sociale si infiamma, mostrando che anche i giganti e le giovani promesse non sono immuni alle tensioni. Dalla scena internazionale alle dinamiche domestiche, un mondo in continuo movimento che non smette mai di sorprenderci. Scopriamo insieme cosa c’è dietro queste sfide e come influenzeranno il nostro domani.

Negli Usa, la zuffa tra prime donne alla Casa Bianca fa traballare l’universo Maga. Intanto, in Italia, una più modesta disputa familiare vede un giovane dirigente azzurro sconfessato dal padre vannacciano. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Da Trump-Musk alla guerra dei Leoni. A destra si ruggiscono tutti addosso

In questa notizia si parla di: Trump Musk Guerra Leoni

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

CarRaus, l'odio antisemita di Pd, M5s e Avs Meloni a tutto campo: "Astenersi è un diritto. Cittadinanza? Contraria a dimezzare i tempi" Trump-Musk: è guerra aperta ? #edicola ? #primapagina ? #iltempoquotidiano ? #6giugno Partecipa alla discussione

«La guerra dei Leoni»: #ilcaffedigramellini sul Corriere della Sera di #sabato #7giugno. https://corriere.it/caffe-gramellini/25_giugno_07/giorno-da-leoni-494297be-791f-4fbc-8802-06751b388xlk.shtml… Partecipa alla discussione

Musk contro Trump, è guerra: le cifre (e le minacce) che inguaiano Tesla - Va in scena uno scontro social senza precedenti e l’azienda perde 150 miliardi di dollari di valore in borsa, ma le prospettive sono anche peggiori: il presidente Usa punta alla revoca degli incentivi ... Da gazzetta.it

Trump e Musk, la guerra dei miliardari che scuote l’America - La tensione tra Donald Trump e Elon Musk, due figure che incarnano potere e megalomania in forme diverse, ha raggiunto livelli senza precedenti, trasformando uno scontro personale in una crisi dagli e ... Scrive informazione.it

TRUMP vs MUSK/ “Elon è geniale ma deve ringraziare lo Stato, ora serve un accordo” - Lo scontro durissimo Trump-Musk, che vuole creare un terzo partito, rivela la natura del capitalismo USA. Ma i due dovranno ricucire ... Scrive ilsussidiario.net