Da Pelé a Chinaglia | la favola dorata dei New York Cosmos

Dalla magia di Pelé alle imprese di Chinaglia, i New York Cosmos hanno scritto una delle pagine più affascinanti del calcio americano. Una vera e propria favola dorata, fatta di campioni stellari e sogni senza confini, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati. Ripercorriamo insieme questa incredibile avventura, tra gloria e declino, per scoprire come il mito dei Cosmos abbia conquistato il mondo.

