Da giardino della scuola a giardino per tutti quattro classi delle ' Conero' premiate nel concorso Rigeneriamo la città

Dal giardino della scuola a un’oasi per tutta la comunità: le quattro classi dell’Istituto Comprensivo Conero di Ancona hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento nel concorso "Rigeneriamo la città". Un progetto che trasforma il cortile scolastico in un vero e proprio spazio vivo, aperto a tutti, dove studiare, passeggiare e incontrarsi. Questa vittoria è solo l’inizio di una rivoluzione verde e sociale che coinvolgerà l’intera città.

ANCONA – Il giardino della propria scuola, pronto a trasformarsi in uno spazio aperto a tutta la comunità, dove studiare, passeggiare, incontrarsi. È un progetto, per ora, ma è ancor più significativo perché a idearlo sono state quattro classi della scuola secondaria Conero, Istituto Comprensivo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Da giardino della scuola a giardino per tutti, quattro classi delle 'Conero' premiate nel concorso "Rigeneriamo la città"

In questa notizia si parla di: Giardino Scuola Quattro Classi

Bimbi fuggono dall’asilo e vengono ritrovati nel giardino di casa: “A scuola nessuno se n’era accorto” - Due bimbi nel Trevigiano sono fuggiti dall'asilo, approfittando di un cancello rotto, e hanno camminato per oltre un chilometro fino al giardino di casa di uno di loro.

Covid scuola Cesena: quattro classi in quarantena - Sul fronte scuole in quarantena Cesena non è più covid free come nella settimana precedente: sono quattro ... classe, emergono una o più positività ulteriori. Si tratta di una classe in una ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Le classi in giardino: Ivrea lancia le scuole all'aperto - Le classi in giardino ... nei giardini dei due plessi. La scuola all'aperto costa alle famiglie 10 euro al giorno per ogni bambino iscritto. "Questi primi quattro giorni serviranno come test ... Si legge su rainews.it

Scuola, quattro classi dell’Alighieri nel plesso delle De Amicis - ha deciso di trasferire quattro classi di scuola primaria ospitate provvisoriamente in via Orsini. Si tratta di quattro classi della "Dante Alighieri" che, causa la ristrutturazione in corso nell ... Da ilrestodelcarlino.it