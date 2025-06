Da Donadoni a Ventura Mancini e Spalletti | i top pochi e i flop dell' Italia dopo il Mondiale 2006

Dopo il trionfo di Euro 2020, l’Italia ha vissuto un viaggio tra successi e delusioni sotto la guida di grandi allenatori. Da Donadoni a Ventura, passando per Mancini e Spalletti, ogni tecnico ha lasciato il suo segno, tra luci brillanti e ombre profonde. Un racconto che svela chi ha saputo far brillare la Nazionale e chi invece ha avuto meno fortuna, testimoniando un’era ricca di emozioni e insegnamenti.

La sorprendente vittoria di Euro 2020 è stato un raggio di sole in un ventennio ricco di amarezze. Ecco chi ha guidato la Nazionale dal 2006 in avanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Donadoni a Ventura, Mancini e Spalletti: i top (pochi) e i flop dell'Italia dopo il Mondiale 2006

