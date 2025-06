Da domani centri estivi al via Voucher oltre 1 600 richieste | Aumento record del 10%

È tempo di abbracciare l’estate, e i centri estivi sono pronti a partire con entusiasmo, sostenuti da oltre 1.600 richieste di voucher, segnando un incremento record del 10%. Mentre le aule si svuotano, scuole, parchi e palestre si trasformano in vivaci campus di gioco e apprendimento. Per molte famiglie, ora più che mai, trovare soluzioni affidabili diventa essenziale per garantire alle proprie creature una vacanza sicura, divertente e ricca di scoperte.

Addio banchi, benvenuti giochi. L’anno scolastico è archiviato e, con l’ultimo suono della campanella, in città si accendono i motori dei centri estivi. Da domani, infatti, decine di spazi tra scuole, palestre e parchi si trasformeranno in luoghi di svago e socialità. Per molte famiglie, l’arrivo dell’estate porta con sé il nodo della conciliazione tra gli impegni lavorativi e le 13 settimane di vacanza dei bambini. Trovare soluzioni affidabili e che siano allo stesso tempo stimolanti diventa un’esigenza concreta, spesso onerosa, che può mettere a dura prova i bilanci familiari e la routine quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da domani centri estivi al via. Voucher, oltre 1.600 richieste: "Aumento record del 10%"

